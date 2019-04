GlobalSussexBabyShower Prinz Harry und Herzogin Meghan bedanken sich für virtuelle Babyparty

In ihrem erst fünften Beitrag auf ihrem neuen Istagram-Account "sussexroyal" machten Prinz Harry und Herzogin Meghan zudem Vorschläge, an welche Wohltätigkeitsorganisationen man noch spenden könnte, falls man an der Aktion teilnehmen will: "The Lunchbox Fund", "Little Village", "WellChild" und "Baby2Baby". "Der Herzog und die Herzogin sind weiter dankbar für die herzlichen Glückwünsche und Freundlichkeit während dieser besonders glücklichen Zeit in ihrem Leben! Danke, dass ihr Liebe verbreitet", endet der Post.