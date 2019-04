Gipfelstürmer, Lissabon-Krimi, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Tele 5, Operator - Wettlauf gegen die Zeit, Thriller

Pamela (Mischa Barton) arbeitet in der Notrufzentrale in Atlanta. Eines Tages bekommt sie einen Anruf, der das Leben ihrer Familie, mehr noch: der ganzen Stadt verändert. Ein namenloser Psychopath hat ihre Tochter in seiner Gewalt und zwingt Pamela ein grausames Spiel mitzuspielen: Nämlich ihren Ex-Mann Jeremy (Luke Goss) und seine Kollegen von Rettung und Polizei ständig in Gefahr zu bringen.