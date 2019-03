Über den Messeumsatz zur Bauma erfährt man nichts. Eine Zahl von 90 Millionen Euro geistert durch die Hallen. Was man sicher weiß: "Mehr als 600.000 Besucher werden erwartet. Sie sorgen für etwa eine Milliarde Umsatz in der Landeshauptstadt", so Dittrich, "aber da stößt natürlich auch die Infrastruktur der Stadt an ihre Grenzen. Man sollte nicht zu Stoßzeiten mit dem Auto fahren."