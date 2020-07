Wenn DFB-Präsident Fritz Keller am Sonntag (18.30 Uhr/ARD) in Köln höchstselbst in den Lostopf greift, werden Jubelbilder aus Vereinskneipen aber eine Seltenheit sein. Denn längst hat die Corona-Pandemie auch den DFB-Vereinspokal voll erwischt. Satte 23 der 64 Startplätze sind zudem noch nicht fest vergeben. Die meisten Landespokalsieger werden erst beim auf den 22. August verschobenen "Tag der Amateure" ermittelt. Dort kann es dann zu Endspielen um eine Pokalpartie gegen Schwergewichte wie die Bayern oder Borussia Dortmund kommen.