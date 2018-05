Gewinner des Tages "Time"-Magazin kürt Kevin Kühnert

Kühnert zählt in Deutschland zu den aussichtsreichsten Jung-Politikern. In den letzten Monaten geriet er immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit und gilt als einer der zukünftigen Spitzenmänner der SPD. Mit Auszeichnungen für deutsche Staatsbürger hält sich das "Time"-Magazin ansonsten traditionell zurück. Zuletzt wurde diese Ehre 2015 der Kanzlerin Merkel selbst zuteil. Damals war sie die "Person des Jahres" im Zuge ihres Verhaltens während der Flüchtlingskrise.