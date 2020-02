Nach seinem "DSDS"-Erfolg veröffentliche Klaws mehrere Alben, später spielte er auch in zahlreichen Musicals mit – unter anderem spielte er über drei Jahre lang die Hauptrolle in "Tarzan". Daneben versuchte sich Klaws auch als Schauspieler, war unter anderem in der Sat.1-Serie "Anna und die Liebe" zu sehen. 2014 gewann er die RTL-Show "Let's Dance". Jetzt versucht sich der erste "DSDS"-Sieger also auch als Moderator, es ist sein erster Job in dieser Richtung.