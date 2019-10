Gesprächsrunde auf Schloss Windsor Prinz Harry steht seiner Meghan als Überraschungsgast bei

Ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der TV-Dokumentation, in der Harry und seine Frau tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt gaben, lieferte Meghan bereits am Dienstag ab. Dabei sorgte sie für Begeisterung bei den rund 2.000 jungen Führungskräften aus über 190 Ländern, die der Eröffnungszeremonie des "One Young World"-Gipfels beiwohnten.