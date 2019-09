München - Zum 186. Oktoberfest gehen die Löwen neue Wege: Zum Wiesn-Anstich veröffentlichte der Klub ein Video, das an die spanische Serie "Haus des Geldes" angelehnt ist. Zu sehen sind vermummte Gestalten, verkleidet wie die Protagonisten in der Serie, das Gesicht hinter Dali-Masken versteckt. Vor allem der eigens für das Video umgedichtete Text zum Song "Bella Ciao" kam bei den Anhängern der Münchner richtig gut an. So gut sogar, dass das Lied im Anschluss an den 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern im Grünwalder Stadion gespielt wurde.