Der Entwurf sieht vor, dass Mieterhöhungen laufender Mietverhältnisse in angespannten Wohnungsmärkten sechs Jahre lang unterbunden werden sollen. Auch bei Staffel- und Indexmietverträgen würden die Mieten eingefroren. Modernisierungs-Mieterhöhungen sind auf die ortsübliche Vergleichsmiete gedeckelt. In Bayern würde das in 162 Städten und Gemeinden greifen, das geht aus der neuen Verordnung zur Mietpreisbremse hervor, die am 7. August in Kraft tritt.