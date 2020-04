Aus der Fußballer-Clique schafften es nicht alle sechs, Profi zu werden. Tolissos Jubel ist also eine Hommage an seine Kumpels und nicht an Mr. Spock (Star Trek). Dabei kann sich Tolisso für Film und Fernsehen durchaus begeistern – und offenbar auch ziemlich reinsteigern. Dieser Leidenschaft hat es der FC Bayern sogar zu verdanken, dass der Weltmeister 2017 in München gelandet und nicht bereits ein Jahr zuvor von Olympique Lyon nach Neapel gewechselt ist. Der Transfer zum SSC stand nämlich eigentlich bereits fest, wie Tolissos Spielerberater Frederic Guerra später verriet.