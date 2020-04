Es ist Krisenzeit – auch an der Säbener Straße. Die Stars des FC Bayern trainierten am Montag erstmals wieder auf dem Vereinsgelände und warten darauf, dass sich das Coronavirus endlich verzieht. Wir wollen die Zeit bis dahin ein wenig verkürzen – mit unserer täglichen Rubrik "Geschichten von der Säbener", in der es um die kleinen, amüsanten Heimlichkeiten der Bayern-Profis geht, die selbst die treuen AZ-Leserinnen und -Leser vielleicht noch nicht kannten. Heute: Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.