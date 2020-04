2018 versuchte der sich auch schon mal als Erzähler des Kinderbuchs. Es trägt den Titel "Mein Weg zum Traumverein" und handelt von einem kleinen Jungen namens Thomas, der für den Fußballverein in seinem Heimatdorf Tore wie am Fließband schießt und bei einem großen Turnier schließlich von seinem Traumverein entdeckt wird. Na klar, Müller erzählt in dem Buch seine eigene Geschichte, wie er vom TSV Pähl mit zehn Jahren zum FC Bayern kam.