"Harry ist da für sie": Meghan braucht Zeit

Nach der Geburt ihres Sohnes, der pompösen Hochzeit mit Harry und dem all gewärtigen Hype um ihre Person braucht die Herzogin scheinbar einfach eine kleine Auszeit. Ihr Mann habe dafür Verständnis. "Harry ist da für sie. Er ist sehr verständnisvoll", sagt der Königshauskenner der "Bild". Die Sorge, dass Meghan total überfordert und kurz vor einem emotionalen Zusammenbruch steht, scheint also nicht berechtigt. Mehr Eingewöhnungszeit für das Leben in einer britischen Königsfamilie wird sie allerdings wohl doch brauchen.