Gerüchte über "The Tig"-Neustart Nimmt es Herzogin Meghan mit diesem Hollywood-Star auf?

Charity statt Wellness

An einen Zweikampf zwischen Meghan und Paltrow im Lifestyle-Bereich glauben aber längst nicht alle Experten. Die Autorin Leslie Carroll ("American Princess: The Love Story of Meghan Markle and Prince Harry") erklärte "Fox News", dass das unwahrscheinlich sei. Auch wenn Meghan eine Lifestyle-Bloggerin war, bevor sie Harry kennenlernte und heiratete, sei es ihr immer um andere Menschen gegangen, "ihr Fokus lag darauf, Frauen und Mädchen zu stärken", so Carroll. Ihrer Meinung nach werde sich Meghan auf ihre wohltätige Arbeit konzentrieren, anstatt mit "Goop" um Kunden für teure Duftkerzen und "fragwürdige" Produkte zu konkurrieren.