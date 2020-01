Gerüchte über Frogmore Cottage Harry und Meghan: Brechen sie ihre Zelte in England schon ab?

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten in der vergangenen Woche unter anderem erklärt, sie wollten ihre Zeit zukünftig zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen. Meghan ist anschließend nach Kanada zurückgekehrt. Dort verbrachte das Paar zusammen mit dem acht Monate alten Sohn Archie zuvor eine mehrwöchige Auszeit. Queen Elizabeth II. (93) ließ nach ersten Gesprächen mit ihrem Enkelsohn über dessen Rückzug aus der Königsfamilie wissen: Man habe sich auf eine Übergangsphase geeinigt, in der "die Sussexes" Zeit in Kanada und im Vereinigten Königreich verbringen werden. Wie dieses Arrangement genau aussehen wird, ist allerdings noch ungewiss.