In Karlsruhe könnte Bierofka zum "Feuerwehrmann" werden, der den Verein vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt. Dass der 40-Jährige Mannschaften vor dem Abstieg retten kann, hat er bereits in der Saison 2015/16 bewiesen, als er die Löwen vier Spieltage vor Schluss interimsmäßig übernahm und sich mit den Sechzgern mit drei Siegen in drei Spielen von den Abstiegsrängen auf Tabellenplatz 15 kämpfte.