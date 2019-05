Die Nachricht, dass Prinz Harry (34) nächste Woche die Niederlande besuchen will, hat für Aufsehen gesorgt. Schließlich kann seine Ehefrau, Herzogin Meghan (37), jeden Moment das erste Kind des Paares zur Welt bringen. Am 8. Mai wird der Herzog von Sussex in Amsterdam erwartet. Dann will er nach Den Haag weiterreisen, um dort den Countdown für die Invictus Games 2020, deren Schirmherr er ist, einzuläuten. Für den gesamten Trip sind laut Buckingham Palast zwei Tage eingeplant. In den sozialen Medien fragen sich viele Leute daher, ob das Kind der beiden nicht schon längst geboren ist. Oder würde er sonst verreisen?