Vom Gesetz ausgeschlossen sind Mieten in Neubauten (ab 1. Januar 2019 vermietet), da Investitionen nicht gebremst werden sollen. Der Gesetzesentwurf wurde am Montag potenziellen Unterstützern im Münchner Kolpinghaus vorgestellt. Neben der SPD, Linke und DGB will auch die Bürgerinitiative "ausspekuliert" das Volksbegehren unterstützen. Nach dem Oktoberfest will das Bündnis mit dem Sammeln der Unterschriften für das Begehren beginnen.