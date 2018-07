"Genug ist genug" Herzogin Meghan: Dieser Post von Halbschwester Samantha geht zu weit

Sie tritt die Verantwortung ab

Unverblümt schrieb sie in einer Tirade an Posts, dass sich das britische Königshaus schämen sollte - Herzogin Meghan inklusive. Die hatte am Dienstag gemeinsam mit Prinz Harry eine Ausstellung in London zu Ehren Nelson Mandelas 100. Geburtstag besucht. Doch während Royal-Fans den öffentlichen Auftritt des Paares bejubelten, ist Halbschwester Samantha ganz anderer Meinung: "Wie wäre es, wenn du deinem eigenen Vater Tribut zollen würdest?! Genug ist genug."