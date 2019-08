Kooperationsräume als Puffer

Gut gefallen hat der Jury, dass die sogenannten Kooperationsräume, also Räume, die die Bewohner gemeinschaftlich nutzen können, an den Treppenhäusern liegen, so dass sie gut zugänglich sind, aber niemandes Privatsphäre stören. Ein weiterer Clou der Kooperationsräume: Sie sind quasi ein Wohnraumpuffer. Die Häuser der Koogro werden so konzipiert, dass einzelne Wohnungen schrumpfen und wachsen können. Je nachdem, wie die Bedürfnisse der Bewohner sind. Braucht ein Genosse mehr Platz, kann er den Kooperationsraum langfristig dazumieten und so zu seinem Wohnraum machen. Die Grundrisse sind entsprechend flexibel.

Die Genossenschaft nimmt übrigens noch Mitglieder auf. Informationen unter www.koogro.de.

Lesen Sie hier: München bekommt sein erstes Inklusionshotel