"Genießen Sie alles!" Baby Archie: Das rät Michelle Obama Neu-Mama Meghan

"Eine Meisterleistung im Loslassen"

Meghan verriet, dass die beiden Frauen das Projekt "bei einem ungezwungenen Mittagessen mit Hühnchen-Tacos und meinem wachsenden Bauch" besprachen. Das Ergebnis waren viele Ratschläge für die Royal-Mama: "Mutter zu sein, war eine Meisterleistung im Loslassen", schrieb Obama als Antwort auf Meghans Frage, was sie als Mutter gelernt habe. "Man kann versuchen, was man will, es gibt nur so viel, was wir kontrollieren können. Und, Junge, was habe ich versucht - besonders am Anfang. Als Mütter wollen wir einfach nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand unsere Babys verletzt. Aber das Leben hat andere Pläne. Aufgeschürfte Knie, holprige Straßen und gebrochene Herzen sind Teil des Geschäfts."

Mutter zu sein, habe sie außerdem gelehrt, so Obama über ihre Töchter, "dass es meine Aufgabe ist, ihnen den Raum zu geben, zu erforschen und sich zu den Menschen zu entwickeln, die sie sein wollen". Zudem habe sie gelernt, dass sie nicht alle möglichen Widrigkeiten für ihre Kinder beseitigen müsse. "Stattdessen muss ich einen sicheren und beständigen Ort bieten, an dem sie landen können, wenn sie unvermeidlich scheitern, und ihnen immer wieder zeigen, wie sie alleine wieder aufstehen können."

Außerdem erzählt Michelle Obama in der "Vogue": "Als Malia und Sasha Neugeborene waren, konnten Barack und ich Stunden damit verbringen, ihnen beim Schlafen zuzusehen." Und sie fügte hinzu: "Verstehen Sie mich nicht falsch, Eltern von einem Baby zu sein, ist anstrengend. Ich bin sicher, dass Sie jetzt ein oder zwei Dinge darüber wissen. Aber es ist etwas so Magisches, ein Baby im Haus zu haben. Die Zeit dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Jeder Moment birgt seine eigene kleine Ewigkeit." Und sie schrieb der Herzogin: "Ich bin so glücklich, dass Sie und Harry das erfahren, Meghan. Genießen Sie alles!"