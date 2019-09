Dann folgten harsche Worte in Richtung seiner Ex-Partei: Die SPD sei selbst Schuld, dass sie niedergehe, so Reissl. "Sie verspielt seit Jahren das Vertrauen der Menschen. Ich kann aber nicht feststellen, dass sich die SPD mit diesem Phänomen und seinen Ursachen wirklich beschäftigt, also mit der Frage, von wem will sie eigentlich gewählt werden".