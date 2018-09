Und trifft: Drei Tore in 168 Drittliga-Minuten ergeben eine starke Quote. "Es gab viele Zweikämpfe, die Zuschauer haben eingeheizt, es gab viele strittige Szenen, das zeichnet ein Derby aus", sagte Schimmer bei "München TV". "Wir haben gut dagegengehalten und sind am Ende belohnt worden."