Gemeinsam mit Baby Archie Meghan und Harry planen Sommerurlaub bei der Queen

Trotz der weltweiten Corona-Krise scheinen Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) derzeit bereits an ihrem Sommerurlaub zu basteln. Glaubt man der britischen Zeitung "The Sunday Times", wollen die beiden nach dem Megxit dennoch gemeinsam mit ihrem Sohn Archie in den warmen Monaten Queen Elizabeth II. (93) besuchen. Damit würden sie einer Einladung zur königlichen Sommerresidenz nach Balmoral Castle in Schottland folgen.