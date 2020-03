München - Der FC Bayern hat schon einmal ein Geisterspiel erlebt, es ist gar nicht mal so lange her. Im September 2014 gewann die Mannschaft des damaligen Trainers Pep Guardiola in der Champions League 1:0 bei ZSKA Moskau, die Russen waren aufgrund von rassistischen Äußerungen ihrer Fans von der Uefa mit einem Zuschauerausschluss bestraft worden.