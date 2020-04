Der Gegenwind kommt zur Unzeit. Schließlich hoffen die Chefs der 36 Profiklubs auf den Befreiungsschlag in vielerlei Hinsicht. Wenn es nach den Wünschen der Vereine geht, wird DFL-Boss Christian Seifert als erstes vom Eingang der letzten Rate der Mediengelder in Höhe von rund 300 Millionen Euro berichten – was die drohende Insolvenz für 13 Klubs erst einmal abwenden würde. Noch ist der Fluss der Gelder von Sky, DAZN, Sport1, ARD und ZDF nicht offiziell bestätigt.