Lissabon - Die Fußball-Profis des FC Bayern haben vor dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Sonntag (21 Uhr, Sky, DAZN, ZDF und im AZ-Liveticker) eine Botschaft aus Portugal an ihre Fans in aller Welt übermittelt. "Wir vermissen Euch", heißt es in einem Brief an die Anhänger, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht im Estádio da Luz dabei sein können.