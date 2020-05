Die Löwen appellieren jetzt an ihre Fans, vor, während und nach dem Spiel nicht zum Grünwalder Stadion zu kommen. "Natürlich werden wir unsere Fans vermissen. Sie sind für uns ein Faustpfand, der zwölfte Mann. Dennoch bitte ich alle Fans: Haltet euch an die Vorgaben, um nicht mit einem Auflauf ums Grünwalder Stadion den Re-Start zu gefährden!", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel bei der Pressekonferenz am Donnerstag.