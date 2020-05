Stefan Schneiders Appell an die Fans

Aufgrund der vielfältigen Auflagen für den Geister-Gipfel gegen Duisburg richtet sich Schneider mit einem Appell an die Löwen-Fans: "Bitte, bitte kommt nicht ans Stadion. Damit ist niemandem in dieser Situation geholfen." Es könne zu einem Spielabbruch kommen, wenn etwas vor dem Stadion nicht funktioniert, so Schneider weiter.