Gegner kommt mit neuem Trainer Warum der Löwe beim Aalen-Spiel ein Hallo-Wach-Erlebnis hat

Gorenzel: "Müssen gegen Klubs wie Aalen punkten"

Am Montag wird es nun wieder zu einem Trainerdebüt kommen, in Giesing, gegen die Löwen (19 Uhr, im AZ-Liveticker). Rico Schmitt wird zum ersten Mal den schwer in Not geratenen VfR Aalen von der Seitenlinie anleiten. Und damit die Nachfolge von Argirios Giannikis antreten, der nach dem desolaten 1:2 gegen den SV Meppen am Sonntag gefeuert worden war.