52-jährige Bikerin stirbt nach Frontal-Crash

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann noch kurz vor dem Lkw wieder einscheren, die 52-Jährige versuchte noch ausweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Dabei wurde die Harley-Davidson-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Pkw und das Motorrad in den Graben geschleudert.