München - Familienfest auf Schalke – so feierte Coutinho seinen Einstand für den FC Bayern. Beim 3:0 der Münchner in der Gelsenkirchener Arena wurde der Brasilianer auf der Tribüne von seiner Frau Aine und seinen Brüdern Cristiano und Leandro unterstützt. Der 27-Jährige braucht die Nähe seiner Liebsten, also reisten sie mit in den Westen zum Auswärtsspiel, dem Bundesliga-Debüt des Bayern-Neuzugangs.