Bundesliga: Bayern startet gegen Freiburg und endet in Bremen

Maximal circa 300 Menschen auf dem Stadiongelände, Einteilung in Zonen, Fragebögen zur Risikominimierung – all diese Vorschriften sind enthalten. Die Profis werden zudem darauf vorbereitet, dass ihr Auftreten von großer Bedeutung ist. "Wir bitten dringend um vorbildliches Verhalten bezüglich der Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen außerhalb des Spielfeldes", heißt es in dem Entwurf. Zudem wird aufgeführt, wie sich die Vereine bei einem positiven Test verhalten sollen: "Keine automatische Meldung eines positiven Falles an die Presse, da Krankheitsverifizierung sowie die klare Dokumentation der vermutlichen Übertragungswege im Vordergrund stehen."

Laut "Bild" gibt es auch schon einen genauen Spielplan für den Rest der Saison. Die Liga würde mit dem 33. Spieltag (9./10. Mai) starten, Bayern also im heimischen Stadion auf den SC Freiburg treffen. Die letzte Partie würde am 20./21. Juni bei Werder Bremen stattfinden. Mit anschließender Meisterkrönung?

Es wäre der achte Titel in Folge für Bayern, der erste unter Chefcoach Hansi Flick. Doch auch wenn er nach einer tollen Rückrunde verdient wäre – er würde sich in dieser Corona-Zeit und ohne Fans seltsam anfühlen.

