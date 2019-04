TSV 1860: Nico Karger fehlte verletzt

"Stefan hatte ein muskuläres Problem am Beinbeuger, hat es dann weiter probiert. Wir haben keine exakte Prognose. Ich hoffe, dass es zum Spiel gegen Preußen Münster reichen wird", meinte Löwen-Sportchef Günther Gorenzel in einer Presserunde am Dienstag: "Es werden heute Nachmittag Untersuchungen gemacht, und dann werden wir mehr wissen."