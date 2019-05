Gorenzel: "In der aktuellen Situation trifft uns das doppelt"

"Normalerweise gleicht sich so etwas im Saisonverlauf aus. In der aktuellen Situation trifft uns das doppelt. Wenn du schon mit wenig Selbstvertrauen in ein Spiel gehst und bekommst so ein blödes 2:1, tut es dir doppelt weh, als vielleicht vor sechs Wochen", sagte der 47-Jährige am Dienstag.