Die FDP/Bayernpartei-Fraktion im Rathaus fordert die Verwaltung deswegen nun auf, den Radweg farblich zu markieren. "Zwar wird in den SEV-Bussen per Durchsage darauf hingewiesen, beim Aussteigen auf Fahrradfahrer zu achten, aber in Anbetracht des hohen Fahrgastaufkommens und der geringen Breite des provisorischen Haltestellenbereichs ist die Gefahr groß, dass insbesondere ältere und sehbehinderte Fahrgäste, aber auch Kinder den Radweg übersehen und somit in Gefahr geraten", schreiben die Stadträte in ihrem Antrag.