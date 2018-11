Stele- oder Stolperstein? Hausbesitzer können selbst wählen

Hausbesitzer haben in München nun die Wahl. Stele – oder Stolperstein? "Das haben wir uns im Vorfeld nicht so genau überlegt", sagt Jörg Kosziol vom Bauverein Haidhausen. Die Initiative habe die Genossenschaft angesprochen, "Wir wollten uns da nicht verwehren", sagt er. Ein Problem sieht er nicht, wenn die Angehörigen dafür sind: "Wer soll das besser beurteilen, ob das eine angemessene Form des Gedenkens ist?"

Auch Margareta Flygt sieht kein Problem. Die Gegenargumente kann sie aber verstehen. "Das Schlimmste", sagt sie, "wäre, wenn man vor lauter Streit gar nichts macht". Auch Swartzberg klingt viel versöhnlicher als einst: "Die Zeiten, in denen wir Zwist über die Stolpersteine hatten, ist vorbei. Die Stelen sind wunderbar, mir sagen die Stolpersteine sehr zu."

Hier liegen jetzt die Stolpersteine in München

Franziskanerstraße 41: Dr. Anton Braun

Mariahilfstraße 9 und 7; Zeppelinstraße 16: Heinrich Goldstein, Hilda Goldstein, Dora Helbing, Friedrich David Helbing, Ludwig Hamberger, Josephine Hamberger, Isaak Gordin, Maila Gordin, Wolfgang Gordin, Nahum Gordin, Jakob Gordin

Ickstattstraße 13: Gusta Rosner

Waltherstraße 29: Nanette Neuburger, Karl Levi, Lieselotte Hermine Levi, Else Levi

Elisenstraße 3: Jakob Klopfer, Maria Klopfer

Seestraße 8: Max Michels, Alfred Löffler, Ilse Jetti Löffler, Gustav Baldauf, Margarete Baldauf, Annemarie Baldauf, Günther Baldauf

Leopoldstraße 52a: Rosa Bechhöfer, Lotte Bechhöfer, Susi Bechhöfer

Keuslinstraße 4: Sigmund Fleischer, Benno Bing

Türkenstraße 26: Emil Oestreicher

Münchnerin Gabriella Meros kritisiert Stolpersteine: "Das sind genug Fußtritte"

Die Münchnerin Gabriella Meros erklärt, warum viele die Stolpersteine ablehnen.

Meine Mutter fragt immer wieder: Warum verstehen es die anderen nicht, dass uns das verletzt?", sagt Gabriella Meros. Eine Frage, die München seit langem umtreibt. "Was haben die Stolpersteine bisher gebracht?", fragt sie. "Der Antisemitismus steigt."

Meros engagiert sich seit Jahren mit dem Verein Respect & Remember Europe gegen Stolpersteine, nicht nur in München, gegen Antisemitismus und leistet Gedenk- und Aufklärungsarbeit über die Shoa, etwa an Schulen oder mit Ausstellungen und Vorträgen.

Stolpersteine werden täglich unbewusst und bewusst geschändet

Mit ihrer Mutter Ruth Meros, einer Shoa-Überlebenden und Münchner Zeitzeugin, ist sie strikte Gegnerin der Stolpersteine. Aus vielen Gründen. Die Stolpersteine, so erklärt sie, seien für viele eine Verletzung, auch für Nicht-Juden. Durch die ungeschützte Lage am Boden, würden sie geradezu "für Schändungen serviert".

Die Liste, was damit gemeint ist, ist lang: "Man kann darauf steigen und Kippen und Kaugummis gehören zur normalen Dekoration", sagt Meros. "Oder die Leute stellen ihre Mülltonnen darauf. In Wien gibt es Neo-Nazis, die richten ihre Hunde ab, da ihre Haufen drauf zu setzen."

"Die Stolpersteine", so Meros’ Fazit, "werden täglich unbewusst geschändet und bewusst geschändet". Sie sind "die Fortsetzung der Opferrolle", sagt sie. "Die Nazis haben die Leute auf dem Fußboden zu Tode getreten. Das sind genug Fußtritte!"

Stolpersteine wecken schmerzhafte Assoziationen

Viele erinnerten die Stolpersteine auch an Grabsteine, so Meros, auch das sei "ein Moment, der verletzt". Die Nazis entwendeten von den jüdischen Friedhöfen die Grabplatten und pflasterten damit die Straßen.

Auch die knappen Angaben auf den Messingplaketten wecken schmerzhafte Assoziationen. Diese Sprache erinnere an die Angaben auf Deportationslisten. "Menschen, die mit solchen Listen in ihrer Familie zu tun hatten, tut das weh."

Kritik an den Stolpersteinbefürworter

Nicht zuletzt verweist sie auf den Stadtratsbeschluss (siehe Text oben). "Anstatt den zu respektieren, macht man damit einfach weiter", sagt sie. "Der Respekt für die Demokratie hört bei den Stolperstein-Gruppen offenbar bei den Stolpersteinen auf."

Viele, die Stolpersteine befürworten, meint sie, seien schlecht informiert und hinterfragten nicht genug. "Sie denken, es stehen so viele dahinter, die können nicht irren."

Dabei sei die vermeintlich breite Akzeptanz der Stolpersteine gar nicht so groß: "Das Projekt war von Anfang an massiv umstritten", sagt Meros. "Es gibt viele Städte, die keine Stolpersteine haben und auch keine wollen." Für Meros und ihre Mitstreiter ist eines klar: "Es gibt kein Argument für Stolpersteine, da gibt es für uns keinen Kompromiss."

"Wir wollen in Würde auf Augenhöhe mit Information und Empathie gedenken. Wenn man ein öffentliches Gedenken macht, dann so, dass einem warm ums Herz wird, dass man etwas über den Menschen erfahren kann." Besonders schlimm für Meros: Oft werden die Angehörigen nicht gefragt: "Für meine Verwandten möchten ich und auch meine Mutter niemals so einen Stolperstein", sagt sie. "Es würde mir bei dem Gedanken schlecht werden."