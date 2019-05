Geburtsurkunde sorgt für Verwirrung Plötzlich Prinzessin? Darum trägt Meghan jetzt diesen Titel

Ist Herzogin Meghan (37) plötzlich doch Prinzessin? So steht es zumindest auf der Geburtsurkunde ihres ersten Sohnes Archie. Dort ist in der Zeile bezüglich ihrer Tätigkeit/Beruf immerhin "Prinzessin des Vereinigten Königreichs" zu finden. Bisher war der ehemaligen "Suits"-Schauspielerin nur der Herzogin-Titel offiziell zuteil, doch die Erklärung zur neuen Rangbezeichnung ist ganz einfach: In Großbritannien gibt es die Regel, dass "eine Frau den Status ihres Mannes annimmt", wie "E! News" eine Royal-Expertin zitiert. Da Ehemann Harry (34) ein Prinz ist, ist Meghans Beruf zumindest auf dem Papier jetzt also auch Prinzessin.