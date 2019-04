Olympische Sommerspiele 2012: Queen als Bond-Girl

Hohes Ansehen genießt die Queen mit ihrer Art auch in anderen Königshäusern. Als König Willem-Alexander aus den Niederlanden zum Staatsbankett in London geladen war, pries er Elizabeth II. als "furchtlosestes Bond-Girl aller Zeiten". Sie habe in den letzten Jahrzehnten erlebt, wie sich ihr "Land, Europa und die ganze Welt enorm verändert hat". Er spielte damit auf eine Szene während der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012 in London an.