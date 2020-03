"Die Zeppelinhalle hat Flair"

Klaus Onnich (56), Archivar der Freunde des Münchner Trambahnmuseums, hat außergewöhnliche historische Fotos der Zeppelinhalle gesammelt: "Die Zeppelinhalle hat Flair. Ist die schön!", findet er. "Mein persönlicher Wunsch wäre eine kulturelle Nutzung. Konzerte fände ich gut. Vielleicht könnte man auch einen Teil abtrennen als Treffpunkt für Vereine", so sein Vorschlag. Hans Bauer (68), der frühere Chef des Stadtviertelparlaments Thalkirchen- Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln denkt ganz ähnlich: "Der ganze Stadtbezirk ist eine kulturelle Diaspora. Es wäre schön, wenn Kreative, wie Holzbildhauer oder auch Kino- und Werbefilmer sich hier einmieten könnten." Weiter schlägt der Hallenfan vor: "Die Zeppelinhalle ist ein Kleinod, aber wegen der hohen Heizkosten müsste hier bautechnisch eine Haus-in-Haus-Lösung her."

Die vielen Gleisspuren der Tram, die früher in die Zeppelinhalle hineinführten, sie sind längst herausgerissen. In die Hallenfront hat man moderne Tore eingebaut. Auf der Seite zum Betriebshof sind die historischen Fenster komplett verkleidet. Trotz all dieser Veränderungen steht die Zeppelinhalle auf der Bayerischen Denkmalliste: Denn ihr großzügiger Innenraum erinnert an alte Werfthallen für Zeppeline und Flugzeuge. Als "signifikantes Bauwerk mit einer filigranen Innenausstattung", beschreiben die Denkmalschützer den Industriebau aus der Jahrhundertwende. Offener Raum, hohe Decke: Viele Obersendlinger erhoffen sich jetzt die Metamorphose ihrer Zeppelinhalle – in ein Zentrum mit Charme für ihr Viertel.

