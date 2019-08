gAZtro "Shadow Bean": Superhelden, Scones und Spiele

Rare Panini-Comics zum Lesen?

Derzeit sind die Atovs in Gesprächen mit Panini, weil sie ihren Gästen (rare und ausverkaufte) Comics nur zum Lesen anbieten möchten. Das Comicthema ist aber nicht so dominant, dass sich Nicht-Superhelden in dem Lokal nicht wohlfühlen würden. Besonders am Wochenende ist zum klassischen Frühstück mit zwei hausgemachten Scones mit hausgemachter Marmelade (5,90 Euro) oder drei Spiegeleiern oder Rührei wahlweise mit Tomate, Käse oder Speck und hausgemachtem Brot (5,50 Euro) einiges los.