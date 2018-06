gAZtro Pop-Up-Restaurant der Urban League im Nußbaumpark: Mikrowelle, hilf!

Man rätselt natürlich, was an so einem Gepa-Tee grässlich sein kann, bis sie erklärt, dass das Wasser in der Machine nicht heiß genug werde. Sie schenkt dem jungen Mann den Tee ("Schmeckt doch ganz gut", sagt er), und seine zwei Freunde kaufen sich auch gleich einen. Nach dem Teetrinken schlafen sie alle drei in ihren Liegestühlen ein. Die Gäste fühlen sich wohl hier.