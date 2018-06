gAZtro Parkhaus am Stachus: Dachgarten mit Bar

Über Europaletten-Treppen geht es hoch in diese hohe, grüne Oase. Der Name Dachgarten ist hier wörtlich zu verstehen. Denn zwanzig Beete werden in einer Kooperation mit Green City von Münchner gestaltet und gepflegt. 13 Patenbeete sind noch zu vergeben. "Ich hoffe, die Beetpaten bringen hier noch Farbe ins Spiel, wir wollen den Dachgarten richtig zuwachsen lassen", sagt einer der Chefs. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, das Projekt soll im Vordergrund stehen.