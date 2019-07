Grün dominiert im Tannengarten

Der Gastraum mit 160 Sitzplätzen erstrahlt jetzt in frischem Tannengrün, hier eine Mooswand, da Gerste, Hopfen und Malz als Deko und Fotos aus der Brauerei um 1920 an den Wänden. "Die Bar mit den grünen Fliesen, die die Kühle und Frische des Biers vermitteln, haben wir uns vom Platzl abgekupfert. Aber das passte einfach so gut hier herein", sagt Wirtin Melanie Grenzdörffer, die die Räume gestaltet hat. Mit ihrem Mann Markus Grenzdörffer betreibt sie auch die Ayinger Alm in Ottobrunn. Um sich im neuen Viertel beliebt zu machen, verkaufen sie eine Kennenlern-Box mit fünf Flaschen Ayinger und einem Glaskrug für fünf Euro und wollen Stammtische mit Stammkrughalter und Bier aus dem Holzfass zum Selbstzapfen für sich gewinnen (3,90 pro Halbe).