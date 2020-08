Mittags gibt es schon jetzt Warteschlangen vor dem Laden

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass My Hua (33) ihr Lokal mit rund 25 Plätzen aufgesperrt hat und schon brummt der Laden. Bei unseren AZ-Besuchen gab’s bereits kleinere Warteschlangen zur Mittagszeit, in der viele Gäste Algen mit Sesam (3,50 Euro), Hühnchen mit Teriyakisoße auf Reis (8 Euro) oder eine Poke Bowl (9,50-13,50 Euro) auch eingepackt mitnehmen.