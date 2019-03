München - In dieser Mittagspause lerne ich zwangsläufig jene kennen, die im Bürokomplex am Arnulfpark arbeiten. Zwölf Minuten dauert es, bis ich meine Bestellung im "Lilli P." (selbe Betreiber wie Occam Deli und Theresa Grill & Bar) aufgeben kann. Es ist halb eins, der pastellene Retro-Laden voll und die Menschen in der Schlange genervt.