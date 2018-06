Bestes Frühstück in München

In dem Café in der Baader Straße gibt es das beste (!) Frühstück, und zwar bis 16 Uhr. Sonntags als Buffet (bis 15 Uhr), das hat zur Zeit allerdings Sommerpause. Mein All-time-Favourite: Der French Toast mit Bacon, Sirup und frischen Früchten (6,40 Euro), genausogut ist aber zum Beispiel auchder "Breakfast Burrito" mit Rührei, Käse, Tomaten, Lauchzwiebeln, Salsa und Sauerrahm (5,90 Euro), den es hier schon gab, bevor an allen Ecken Taco- und Burrito-Buden aus dem Boden schossen.