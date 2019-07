München - "Paulchen liebt seine Breznsuppe." Mit dieser Notiz versah meine Mutter das untenstehende Bild in unserem Familien-Fotoalbum. Der Anlass, zu dem ich meine geliebte Breznsuppe bekam, war die Taufe meiner Schwester. Wir feierten wie so oft im Alten Wirt in Ramersdorf. Zeitweise war hier fast unser zweites Wohnzimmer. Ob Geburtstage, gute Zeugnisse oder Besuche von Freunden; wir gingen zuverlässig in den Alten Wirt.