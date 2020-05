Denn am Donnerstag hat Philipp Hanrieder seine neue Spezlwirtschaft in Sendling eröffnet. Weil der Wirt zwei Straßen weiter aufgewachsen ist, kommen auch viele alte Freunde und die Familie. Die Spezlwirtschaft im Zerwirk-Gebäude in der Altstadt war eine Institution, hier mischten sich Hipster mit Altmünchnern und Touristen. Jetzt will Hofbräu das Gebäude, in dem auch der zur Spezlwirtschaft gehörige Club Crux war, selbst nutzen.