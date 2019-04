München - Tequila Sunrise trinken und zwar so lange, bis nur noch der Sunrise bleibt. Kann man in jeder Bar machen? Vielleicht, aber nicht so gut wie im Cocktailhouse. Die Bar ist klassisch, aber irgendwie auch hip. Das Schloss der Eingangstür ist mit einem Tuch geschützt – falls angetrunkene Gäste die Tür mal etwas heftiger zuschlagen. Der erste Gedanke nachdem man die Bar betritt: Alles liegt in einem angenehmen Halbdunkeln.